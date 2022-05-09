Радукану объяснила повреждение спины на турнире в Мадриде

Британская теннисистка Эмма Радукану, являющаяся чемпионкой US Open, рассказала о самочувствии. Она получила повреждение спины на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания). По словам британки, с ней всё в порядке.



«Я думаю, что всё дело было в напряжении, нагрузках. Но я справлюсь с этим. С моей спиной всё в порядке. Я просто пытаюсь адаптироваться к долгим матчам, к нагрузках.



Это всё — мелкие болячки, они связаны друг с другом. Посмотрим, как всё получится», — цитирует Радукану Eurosport.



На прошедшем грунтовом турнире в Мадриде Радукану уступила на стадии 1/8 украинке Ангелине Калининой, после чего пожаловалась на проблемы со спиной, однако, несмотря на это, всё же заявила о желании выступить в Италии.



Теперь она сыграет на турнире в Риме. Действующей чемпионкой соревнований в Риме, призовой фонд которых в этом году составил € 2 527 250, является лидер сезона и действующий первый номер рейтинга полька Ига Свёнтек.

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