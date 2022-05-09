Радукану объяснила повреждение спины на турнире в Мадриде

Британская теннисистка Эмма Радукану, являющаяся чемпионкой US Open, рассказала о самочувствии. Она получила повреждение спины на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания). По словам британки, с ней всё в порядке.
«Я думаю, что всё дело было в напряжении, нагрузках. Но я справлюсь с этим. С моей спиной всё в порядке. Я просто пытаюсь адаптироваться к долгим матчам, к нагрузках.
Это всё — мелкие болячки, они связаны друг с другом. Посмотрим, как всё получится», — цитирует Радукану Eurosport.
На прошедшем грунтовом турнире в Мадриде Радукану уступила на стадии 1/8 украинке Ангелине Калининой, после чего пожаловалась на проблемы со спиной, однако, несмотря на это, всё же заявила о желании выступить в Италии.
Теперь она сыграет на турнире в Риме. Действующей чемпионкой соревнований в Риме, призовой фонд которых в этом году составил € 2 527 250, является лидер сезона и действующий первый номер рейтинга полька Ига Свёнтек.
- 9 мая 2022
-
09:22
-
09:03
-
08:41
-
08:16
-
07:51
-
07:32
-
06:08
-
01:04
-
00:47
-
00:29
-
00:27
-
00:09
-
00:02
- 8 мая 2022
-
23:56
-
23:40
-
22:56
-
22:39
-
22:36
-
22:21
-
22:15
-
21:45
-
21:41
-
21:31
-
21:26
-
21:19
-
20:53
-
19:48
-
19:47
-
19:02
-
18:57
-
18:14
-
18:05
-
17:32
-
15:26
-
14:22