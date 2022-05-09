Рафаэль Надаль начал 800-ю неделю в топ-5 рейтинга ATP. Это второй результат в истории

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль начал 800-ю неделю (с перерывами) в ранге игрока первой пятёрки рейтинга ATP. По этому показателю он занимает второе место в истории, уступая лишь 20-кратному победителю ТБШ, другому экс-лидеру рейтинга ATP, швейцарцу Роджеру Федереру, на счету которого 859 недель в статусе игрока топ-5.

Третье и четвёртое места в этой таблице делят серб Новак Джокович и американец Джимми Коннорс (по 707 недель). Соответственно, со следующей недели Джокович будет единолично занимать третью строчку. Статистика не включает 22-недельный перерыв во время заморозки рейтинга с марта по август 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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