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Наоми Осака: когда обращаешься к психологу, это не значит, что ты сломлен

Наоми Осака: когда обращаешься к психологу, это не значит, что ты сломлен
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Японская теннисистка Наоми Осака рассказала, что её подход к теннису и жизни изменился. По словам четырёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема», сейчас её больше беспокоит внутреннее состояние.

«Раньше моей целью были победы. Но в последнее время я всё чаще стала задаваться вопросами в стиле: «А сделает ли это тебя счастливой?»

Ранее я периодически ходила к психологам, но сейчас стала делать это регулярно. Я очень рада, что сумела найти правильного человека, который меня понимает и помогает мне. Сделать первый шаг было сложно, но это может помочь. Когда обращаешься за помощью, это не значит, что ты сломлен.

Сейчас я довольна своим психологическим состоянием. Мне комфортно, я довольна тем, какой путь прошла. У меня были тяжёлые моменты, но я бы не стала ничего менять», — цитирует Осаку Eurosport.

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