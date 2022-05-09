Карлос Алькарас объяснил, почему Надаль, Джокович и Федерер так долго на вершине

Шестая ракетка мира, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, почему, по его мнению, Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Роджер Федерер на протяжении многих лет доминировали в мужском теннисе. Надаль к настоящему моменту выиграл 21 турнир «Большого шлема», Джокович и Федерер — по 20.

«Думаю, мне нужно прибавлять во всём. Я всегда говорил, что прибавить можно везде. Достигнуть предела невозможно.

Посмотрите на Рафу, Джоковича, Федерера. Все они прогрессируют. Вот почему они настолько хороши, вот почему они так долго на вершине. Они не останавливаются, всё время работают и прибавляют», — приводит слова Алькараса пресс-служба ATP.

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