Ига Свёнтек отреагировала на титул Онс Жабер на турнире WTA-1000 в Мадриде
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Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала победу представительницы Туниса Онс Жабер на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В финальном матче Жабер обыграла американку Джессику Пегулу со счётом 7:5, 0:6, 6:2.
«Она полностью заслужила. Я действительно рада за неё. Ей удалось завоевать крупный титул», — приводит слова Иги Свёнтек издание France 24.
Напомним, Онс Жабер, выиграв титул, поднялась с десятого на седьмое место в рейтинге WTA. Что касается положения в Чемпионской гонке WTA, то Жабер отыграла сразу десять строчек и забралась на второе место, уступая только Свёнтек.
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