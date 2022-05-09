Наоми Осака снялась с турнира WTA-1000 в Риме

Бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака снялась с грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Спортсменка повредила левую лодыжку.

«К сожалению, мне придётся сняться с Рима, так как травма, которую я получила на прошлой неделе в Мадриде, ещё не вылечена. Это травма ахилла, поэтому мне нужно быть осторожным, особенно перед «Ролан Гаррос», — приводит слова Наоми Осаки пресс-служба WTA.

Место Осаки в сетке займёт лаки-лузер Нурия Паррисас Диас. В первом раунде на сыграет с Сарой Соррибес Тормо. Победительница во втором круге сыграет либо с Эммой Радукану, либо с Бьянкой Андрееску.

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