Вавринка одержал первую победу почти за полтора года

Бывшая третья ракетка мира, швейцарец Стэн Вавринка вышел во второй круг турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). В первом круге он обыграл прошлогоднего полуфиналиста турнира, американца Райлли Опелку со счётом 3:6, 7:5, 6:2.



Продолжительность матча составила 2 часа 5 минут. Вавринка, занимающий 361-е место в рейтинге ATP, выполнил восемь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти. Его соперник, 17-я ракетка мира, 14 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из 10.



Вавринка одержал первую победу с Australian Open 2021 года. После турнира он долго лечился из-за травмы стопы и перенёс две операции.

Следующим соперником Вавринки станет победитель матча Ласло Джере (Сербия) — Борна Чорич (Хорватия).