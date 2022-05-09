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Вавринка одержал первую победу почти за полтора года

Вавринка одержал первую победу почти за полтора года
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Бывшая третья ракетка мира, швейцарец Стэн Вавринка вышел во второй круг турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). В первом круге он обыграл прошлогоднего полуфиналиста турнира, американца Райлли Опелку со счётом 3:6, 7:5, 6:2.

Продолжительность матча составила 2 часа 5 минут. Вавринка, занимающий 361-е место в рейтинге ATP, выполнил восемь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти. Его соперник, 17-я ракетка мира, 14 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из 10.

Вавринка одержал первую победу с Australian Open 2021 года. После турнира он долго лечился из-за травмы стопы и перенёс две операции.

Следующим соперником Вавринки станет победитель матча Ласло Джере (Сербия) — Борна Чорич (Хорватия).

Рим (м). 1-й круг
09 мая 2022, понедельник. 12:10 МСК
Стэн Вавринка
361
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 6
6 		5 2
         
Райлли Опелка
17
США
Райлли Опелка
Р. Опелка
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