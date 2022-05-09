Вавринка одержал первую победу почти за полтора года

Бывшая третья ракетка мира, швейцарец Стэн Вавринка вышел во второй круг турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). В первом круге он обыграл прошлогоднего полуфиналиста турнира, американца Райлли Опелку со счётом 3:6, 7:5, 6:2.
Продолжительность матча составила 2 часа 5 минут. Вавринка, занимающий 361-е место в рейтинге ATP, выполнил восемь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти. Его соперник, 17-я ракетка мира, 14 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из 10.
Вавринка одержал первую победу с Australian Open 2021 года. После турнира он долго лечился из-за травмы стопы и перенёс две операции.
Следующим соперником Вавринки станет победитель матча Ласло Джере (Сербия) — Борна Чорич (Хорватия).
|1
|2
|3
|
|7
|6
|
|5
|2
- 9 мая 2022
-
16:01
-
15:46
-
15:45
-
15:21
-
14:46
-
14:33
-
14:24
-
14:11
-
13:41
-
13:01
-
11:49
-
11:32
-
10:41
-
10:33
-
09:22
-
09:03
-
08:41
-
08:16
-
07:51
-
07:32
-
06:08
-
01:04
-
00:47
-
00:29
-
00:27
-
00:09
-
00:02
- 8 мая 2022
-
23:56
-
23:40
-
22:56
-
22:39
-
22:36
-
22:21
-
22:15
-
21:45