Билл Гейтс высказался о нежелании Новака Джоковича прививаться

Сооснователь компании Microsoft, американский предприниматель Билл Гейтс прокомментировал то, что 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович не желает вакцинироваться от коронавируса. В 2022 году Джокович по этой причине пропустил уже три крупных турнира, в том числе Открытый чемпионат Австралии, когда его со скандалом депортировали из страны.

«Жаль, что опасения по поводу здоровья настолько серьёзны, что такие люди не могут участвовать в деле защиты общества. Если ты вдохновляешь многих, тебе доверяют, то в таком случае становится сложнее добиться необходимого уровня вакцинации. Я во многом восхищаюсь им (Джоковичем. — Прим. «Чемпионата»), но мне хотелось бы, чтобы его взгляды на прививку были иными», — приводит слова Билла Гейтса Sportskeeda.

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