Радукану объяснила высокую травматичность в нынешнем сезоне

Британская теннисистка Эмма Радукану заявила, что её травмы взаимосвязаны. Спортсменка в последнее время неоднократно испытывала проблемы со здоровьем, из-за чего была вынуждена пропускать турниры.
«Я думаю, что причиной является чрезмерная интенсивность и перегрузки. Я пытаюсь решить проблемы со спиной. Но мне нужно адаптироваться к длинным матчам, к интенсивности. Всё это влияет, всё связано друг с другом. Посмотрим.
Условия в Риме, как мне кажется, совсем другие, чем в Мадриде. Здесь довольно медленный корт, будет много долгих розыгрышей. Посмотрим, как всё сложится, как будет отличаться игра. Но я уже чувствую серьёзное отличие», — цитирует Радукану Tennis.com.
Ранее британская теннисистка опубликовала фотографию после прилёта в Рим (Италия) на турнир WTA-1000.
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