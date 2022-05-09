Свёнтек: в прошлом году я пыталась обрести стабильность, а теперь могу двигаться дальше

20-летняя первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала об ожиданиях от турнира в Риме (Италия).
«В прошлом году я пыталась обрести стабильность. И тогда хотела доказать, что победа на «Ролан Гаррос» не была случайностью. Думаю, что мне это удалось, теперь я могу двигаться вперёд, сосредоточиться на следующих целях.
Турниры, на которых я играла в нынешнем сезоне, показали, что я могу выступать лучше на харде. И сейчас мне нужно адаптироваться к грунту. Он действительно отличается. В прошлом году на это ушло время, но теперь мне уже будет легче.
Что касается тренировок в академии Рафаэля Надаля, то было немного странно. Я отдыхала, а затем они буквально убивали меня на тренировках. Надеюсь, что это придаст мне сил», — цитирует Свёнтек Tennis365.
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