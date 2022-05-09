Денис Шаповалов сорвался на зрителей во время матча в Риме

Курьёзный инцидент произошёл во время матча первого круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) между канадцем Денисом Шаповаловым (16) и итальянцем Лоренцо Сонего (28).

В одном из эпизодов Шаповалов был оштрафован рефери за пересечение корта, что вызвало реакцию среди зрителей, но не понравилось самому теннисисту, неудачные действия которого сопровождались овациями.

Шаповалов: «Я просто показывал вам отпечаток».

Судья: «Таковы правила».

Шаповалов: «Нет, это просто глупость».

Зрители ликуют.

Шаповалов: «Да заткнитесь уже!»

Призовой фонд соревнований в Риме в этом году составил € 5 415 410. Действующим победителем является 21-кратный победитель ТБШ и бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль.