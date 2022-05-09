Денис Шаповалов сорвался на зрителей во время матча в Риме
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Курьёзный инцидент произошёл во время матча первого круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) между канадцем Денисом Шаповаловым (16) и итальянцем Лоренцо Сонего (28).
В одном из эпизодов Шаповалов был оштрафован рефери за пересечение корта, что вызвало реакцию среди зрителей, но не понравилось самому теннисисту, неудачные действия которого сопровождались овациями.
Шаповалов: «Я просто показывал вам отпечаток».
Судья: «Таковы правила».
Шаповалов: «Нет, это просто глупость».
Зрители ликуют.
Шаповалов: «Да заткнитесь уже!»
Призовой фонд соревнований в Риме в этом году составил € 5 415 410. Действующим победителем является 21-кратный победитель ТБШ и бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль.
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