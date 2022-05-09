Вероника Кудерметова завершила выступление на турнире в Риме в первом же круге
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28-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова не сумела пробиться во второй круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).
В стартовом матче Кудерметова уступила представительнице Беларуси Александре Саснович со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 1:6. Встреча продлилась 2 часа 13 минут. Кудерметова восемь раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала единственный брейк-пойнт. На счету Саснович — один эйс, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из девяти.
В следующем раунде Саснович встретится с третьей ракеткой мира испанкой Паулой Бадосой (2).
Общий призовой фонд соревнований в Риме составил € 2 527 250. Действующей чемпионкой у женщин является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.
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