Вероника Кудерметова завершила выступление на турнире в Риме в первом же круге

28-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова не сумела пробиться во второй круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

В стартовом матче Кудерметова уступила представительнице Беларуси Александре Саснович со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 1:6. Встреча продлилась 2 часа 13 минут. Кудерметова восемь раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала единственный брейк-пойнт. На счету Саснович — один эйс, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

В следующем раунде Саснович встретится с третьей ракеткой мира испанкой Паулой Бадосой (2).

Общий призовой фонд соревнований в Риме составил € 2 527 250. Действующей чемпионкой у женщин является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.