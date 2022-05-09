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Вероника Кудерметова завершила выступление на турнире в Риме в первом же круге

Вероника Кудерметова завершила выступление на турнире в Риме в первом же круге
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28-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова не сумела пробиться во второй круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

В стартовом матче Кудерметова уступила представительнице Беларуси Александре Саснович со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 1:6. Встреча продлилась 2 часа 13 минут. Кудерметова восемь раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала единственный брейк-пойнт. На счету Саснович — один эйс, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

В следующем раунде Саснович встретится с третьей ракеткой мира испанкой Паулой Бадосой (2).

Общий призовой фонд соревнований в Риме составил € 2 527 250. Действующей чемпионкой у женщин является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.

Рим (ж). 1-й круг
09 мая 2022, понедельник. 15:10 МСК
Александра Саснович
50
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 7 6
6 		6 4 1
         
Вероника Кудерметова
28
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
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