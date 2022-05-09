Симона Халеп обогнала Марию Шарапову в рейтинге крупнейших призовых в истории
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп поднялась на третью строчку рейтинга женщин с крупнейшими призовыми в карьере, обойдя россиянку Марию Шарапову.
Ниже представлен топ-10:
1. Серена Уильямс ($ 94 518 971).
2. Винус Уильямс ($42 280 541).
3. Симона Халеп ($38 842 887).
4. Мария Шарапова ($38 777 962).
5. Каролина Возняцки ($35 233 415).
6. Виктория Азаренко ($34 287 850).
7. Петра Квитова ($33 828 662).
8. Анжелика Кербер ($31 547 489).
9. Агнешка Радваньска ($27 683 807).
10. Светлана Кузнецова ($25 816 890).
Ранее в интервью Халеп рассказала о работе с тренером 23-кратной победительницы ТБШ американки Серены Уильямс – Патриком Муратоглу.
Новость по теме«Он открыт для каждого». Экс первая ракетка мира Халеп — о работе с тренером Уильямс
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