Симона Халеп обогнала Марию Шарапову в рейтинге крупнейших призовых в истории

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп поднялась на третью строчку рейтинга женщин с крупнейшими призовыми в карьере, обойдя россиянку Марию Шарапову.

Ниже представлен топ-10:

1. Серена Уильямс ($ 94 518 971).

2. Винус Уильямс ($42 280 541).

3. Симона Халеп ($38 842 887).

4. Мария Шарапова ($38 777 962).

5. Каролина Возняцки ($35 233 415).

6. Виктория Азаренко ($34 287 850).

7. Петра Квитова ($33 828 662).

8. Анжелика Кербер ($31 547 489).

9. Агнешка Радваньска ($27 683 807).

10. Светлана Кузнецова ($25 816 890).

Ранее в интервью Халеп рассказала о работе с тренером 23-кратной победительницы ТБШ американки Серены Уильямс – Патриком Муратоглу.