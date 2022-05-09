Циципас: Алькарас голоден до побед, и ему нечего терять

Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о последних победах шестого номера рейтинга 19-летнего испанца Карлоса Алькараса.

«Некоторые ребята постарше довольно чувствительны ко всему этому, ведь это отражается на эго. Очевидно, он голоден до побед и ему нечего терять. Он напоминает мне мои первые дни в ATP. Тогда я не много что понимал и поэтому играл совершенно свободно и ни о чём не заботился.

За подобным приятно наблюдать, однако затем у вас появляются обязанности, и с ними приходится считаться. Уверен, у него всё получится. Почему нет? С ним конкуренция на турнирах повышается. Мне придётся выкладываться, чтобы добиваться желаемых результатов», – сказал спортсмен на пресс-конференции.