Циципас: Алькарас голоден до побед, и ему нечего терять
Поделиться
Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о последних победах шестого номера рейтинга 19-летнего испанца Карлоса Алькараса.
«Некоторые ребята постарше довольно чувствительны ко всему этому, ведь это отражается на эго. Очевидно, он голоден до побед и ему нечего терять. Он напоминает мне мои первые дни в ATP. Тогда я не много что понимал и поэтому играл совершенно свободно и ни о чём не заботился.
За подобным приятно наблюдать, однако затем у вас появляются обязанности, и с ними приходится считаться. Уверен, у него всё получится. Почему нет? С ним конкуренция на турнирах повышается. Мне придётся выкладываться, чтобы добиваться желаемых результатов», – сказал спортсмен на пресс-конференции.
Комментарии
- 9 мая 2022
-
19:19
-
19:14
-
19:12
-
19:05
-
18:52
-
18:38
-
18:24
-
18:09
-
18:08
-
17:50
-
17:18
-
17:14
-
16:45
-
16:22
-
16:01
-
15:46
-
15:45
-
15:21
-
14:46
-
14:33
-
14:24
-
14:11
-
13:41
-
13:01
-
11:49
-
11:32
-
10:41
-
10:33
-
09:22
-
09:03
-
08:41
-
08:16
-
07:51
-
07:32
-
06:08
Партнерский контент