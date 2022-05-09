Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карен Хачанов успешно стартовал на «Мастерсе» в Риме

Карен Хачанов успешно стартовал на «Мастерсе» в Риме
Комментарии

Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия), который продлится до 15 мая.

В стартовом матче Хачанов обыграл квалифаера итальянца Джулио Цеппьери со счётом 6:3, 6:4. Встреча продлилась 1 час 29 минут. Хачанов пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми. На счету его соперника — шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух созданных.

Следующим соперником россиянина станет победитель матча Пабло Карреньо-Буста (Испания, 15) — Федерико Дельбонис (Аргентина).

Призовой фонд грунтовых соревнований в Риме составил € 5 415 410. Их действующим чемпионом является испанец Рафаэль Надаль.

Рим (м). 1-й круг
09 мая 2022, понедельник. 16:40 МСК
Карен Хачанов
24
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Джулио Цеппьери
227
Италия
Джулио Цеппьери
Д. Цеппьери
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022