Карен Хачанов успешно стартовал на «Мастерсе» в Риме
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Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия), который продлится до 15 мая.
В стартовом матче Хачанов обыграл квалифаера итальянца Джулио Цеппьери со счётом 6:3, 6:4. Встреча продлилась 1 час 29 минут. Хачанов пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми. На счету его соперника — шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух созданных.
Следующим соперником россиянина станет победитель матча Пабло Карреньо-Буста (Испания, 15) — Федерико Дельбонис (Аргентина).
Призовой фонд грунтовых соревнований в Риме составил € 5 415 410. Их действующим чемпионом является испанец Рафаэль Надаль.
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