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Ольховский: Медведев сможет подойти к «Ролан Гаррос» в хорошей форме

Ольховский: Медведев сможет подойти к «Ролан Гаррос» в хорошей форме
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский оценил шансы второй ракетки мира россиянина Даниила Медведева успешно выступить на грядущем «Ролан Гаррос». Турнир «Большого шлема» на грунте пройдёт с 22 мая по 5 июня.

«Медведев сможет подойти к «Ролан Гаррос» в хорошей форме. Женева — это проходящий турнир, подготовительный. Поэтому Даня сможет», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Медведев, перенёсший операцию по удалению грыжи и не игравший более месяца, перед Парижем планирует сыграть на турнире категории ATP-250 в Женеве (Швейцария), который пройдёт с 15 по 21 мая. Это будут первые для Даниила соревнования на грунте в текущем сезоне.

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