Ольховский заявил, что Рублёв способен подняться выше седьмого места в рейтинге ATP
Поделиться
Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский оценил перспективы россиянина Андрея Рублёва в рейтинге ATP.
Сегодня, 9 мая, 24-летний Рублёв поднялся на одну строчку и занимает теперь седьмую позицию в рейтинге, в его активе 4115 очков.
«Андрей может подняться ещё выше. Он играет очень хорошо, но «Ролан Гаррос» — самый важный турнир, поэтому посмотрим», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Отметим, что в текущем сезоне Рублёв выиграл турнир категории ATP-250 в Марселе (Франция), турнир ATP-500 в Дубае (ОАЭ), дошёл до полуфинала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США) и выиграл турнир ATP-250 в Белграде (Сербия), в финале обыграв первую ракетку мира серба Новака Джоковича.
Комментарии
- 9 мая 2022
-
19:19
-
19:14
-
19:12
-
19:05
-
18:52
-
18:38
-
18:24
-
18:09
-
18:08
-
17:50
-
17:18
-
17:14
-
16:45
-
16:22
-
16:01
-
15:46
-
15:45
-
15:21
-
14:46
-
14:33
-
14:24
-
14:11
-
13:41
-
13:01
-
11:49
-
11:32
-
10:41
-
10:33
-
09:22
-
09:03
-
08:41
-
08:16
-
07:51
-
07:32
-
06:08
Партнерский контент