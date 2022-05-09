Ольховский заявил, что Рублёв способен подняться выше седьмого места в рейтинге ATP

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский оценил перспективы россиянина Андрея Рублёва в рейтинге ATP.

Сегодня, 9 мая, 24-летний Рублёв поднялся на одну строчку и занимает теперь седьмую позицию в рейтинге, в его активе 4115 очков.

«Андрей может подняться ещё выше. Он играет очень хорошо, но «Ролан Гаррос» — самый важный турнир, поэтому посмотрим», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Отметим, что в текущем сезоне Рублёв выиграл турнир категории ATP-250 в Марселе (Франция), турнир ATP-500 в Дубае (ОАЭ), дошёл до полуфинала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США) и выиграл турнир ATP-250 в Белграде (Сербия), в финале обыграв первую ракетку мира серба Новака Джоковича.