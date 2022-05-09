Рафаэль Надаль объяснил, почему всё ещё не завершил карьеру
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21-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль рассказал на пресс-конференции, посвящённой началу грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия), почему продолжает выступать.
«Мне больше не нужно играть ради вещей, которые не связаны с моей личной мотивацией и счастьем. Я рад заниматься тем, чем я занимаюсь. И я всё ещё чувствую себя конкурентоспособным, если у меня нет травм», – сказал спортсмен.
Текущая неделя стала для 35-летнего Надаля 800-й (с перерывами) в ранге игрока первой пятёрки рейтинга ATP. По этому показателю он занимает второе место в истории, уступая лишь 20-кратному победителю ТБШ, другому экс-лидеру рейтинга ATP швейцарцу Роджеру Федереру, на счету которого 859 недель в статусе игрока топ-5.
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