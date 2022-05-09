«Будущая супермама». Жених Шараповой опубликовал новые снимки беременной Марии

Алекс Гилкс, жених пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира россиянки Марии Шараповой, опубликовал трогательное поздравление с Днём матери. Миллионер опубликовал новые снимки Шараповой, которая в конце апреля объявила, что ждёт ребёнка.
Фото: из личного архива Марии Шараповой
Фото: из личного архива Марии Шараповой
«С Днём матери всех замечательных матерей в моей жизни: от моей мамы до моих сестёр, золовок и друзей. И эту будущую супермаму, за новую захватывающую главу, которая ждёт нас впереди. Я не могу дождаться встречи с нашим ребёнком, увидеть, какая великолепная мама из тебя получится, и окончить наконец-то курс по малоизвестным фруктам и овощам», — написал Гилкс в социальных сетях.
Фото: из личного архива Марии Шараповой
Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также Мария — обладательница Кубка Федерации (2008) и финалистка турнира (2015), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалистка двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.
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