«Будущая супермама». Жених Шараповой опубликовал новые снимки беременной Марии

Алекс Гилкс, жених пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира россиянки Марии Шараповой, опубликовал трогательное поздравление с Днём матери. Миллионер опубликовал новые снимки Шараповой, которая в конце апреля объявила, что ждёт ребёнка.

Фото: из личного архива Марии Шараповой

Фото: из личного архива Марии Шараповой

«С Днём матери всех замечательных матерей в моей жизни: от моей мамы до моих сестёр, золовок и друзей. И эту будущую супермаму, за новую захватывающую главу, которая ждёт нас впереди. Я не могу дождаться встречи с нашим ребёнком, увидеть, какая великолепная мама из тебя получится, и окончить наконец-то курс по малоизвестным фруктам и овощам», — написал Гилкс в социальных сетях.

Фото: из личного архива Марии Шараповой

Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также Мария — обладательница Кубка Федерации (2008) и финалистка турнира (2015), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалистка двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.