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Шамиль Тарпищев рассказал, от чего будет зависеть успех Медведева на «Ролан Гаррос»

Шамиль Тарпищев рассказал, от чего будет зависеть успех Медведева на «Ролан Гаррос»
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев объяснил, от чего будет зависеть выступление второй ракетки мира Даниила Медведева на Открытом чемпионате Франции, который пройдёт с 22 мая по 5 июня.

«Надо посмотреть, в какой физической форме будет Даня. Посмотрим, как он отыграет Женеву. «Ролан Гаррос» и успех там Медведева будет зависеть от жеребьёвки. Это немаловажно. Тем более грунт нелюбимое для него покрытие», – сказал функционер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее в интервью Тарпищев прокомментировал победу 19-летнего испанца Карлоса Алькараса на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), по ходу соревнований обыгравшего Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Александра Зверева.

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