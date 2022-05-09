Шамиль Тарпищев рассказал, от чего будет зависеть успех Медведева на «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев объяснил, от чего будет зависеть выступление второй ракетки мира Даниила Медведева на Открытом чемпионате Франции, который пройдёт с 22 мая по 5 июня.

«Надо посмотреть, в какой физической форме будет Даня. Посмотрим, как он отыграет Женеву. «Ролан Гаррос» и успех там Медведева будет зависеть от жеребьёвки. Это немаловажно. Тем более грунт нелюбимое для него покрытие», – сказал функционер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее в интервью Тарпищев прокомментировал победу 19-летнего испанца Карлоса Алькараса на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), по ходу соревнований обыгравшего Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Александра Зверева.