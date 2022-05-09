Ольховский не считает Медведева одним из главных фаворитов «Ролан Гаррос»
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский ответил, входит ли чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев в число фаворитов грядущего «Ролан Гаррос». Турнир «Большого шлема» на грунте пройдёт с 22 мая по 5 июня.
«Главные фавориты «Ролан Гаррос» — Джокович, Алькарас, Надаль. Посмотрим, как будет по сетке. Очень важно, какой будет сетка: если Алькарас будет пятым, то будет играть с кем-то из сеяной четвёрки. Интересно будет посмотреть», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Отметим, что действующим чемпионом Парижа является первая ракетка мира серб Новак Джокович, в финале 2021 года он обыграл грека Стефаноса Циципаса.
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