Ольховский не считает Медведева одним из главных фаворитов «Ролан Гаррос»

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский ответил, входит ли чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев в число фаворитов грядущего «Ролан Гаррос». Турнир «Большого шлема» на грунте пройдёт с 22 мая по 5 июня.

«Главные фавориты «Ролан Гаррос» — Джокович, Алькарас, Надаль. Посмотрим, как будет по сетке. Очень важно, какой будет сетка: если Алькарас будет пятым, то будет играть с кем-то из сеяной четвёрки. Интересно будет посмотреть», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Отметим, что действующим чемпионом Парижа является первая ракетка мира серб Новак Джокович, в финале 2021 года он обыграл грека Стефаноса Циципаса.