Свёнтек — о пропуске турнира в Мадриде: приятно не держать ракетку пять или шесть дней

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала о своём самочувствии в преддверии грунтового турнира серии WTA-1000 в Риме (Италия).

«Я провела пять или шесть дней без ракетки, и это было приятно, что уж скрывать. Чувствую себя посвежевшей. И да, конечно же, у меня было время на то, чтобы восстановиться и ментально, и физически. Я вернулась к работе. Мы посетили академию Рафаэля Надаля, так что всё отлично», – сказала спортсменка на пресс-конференции.

Напомним, Свёнтек, будучи первой сеяной, автоматически прошла во второй круг соревнований, где она встретится с победителем матча между американками Шелби Роджерс (48) и Элисон Риске (43).

Ранее Свёнтек прокомментировала победу тунисской теннисистки Онс Жабер на турнире в Мадриде.