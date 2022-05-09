Мария Шарапова забавно ответила жениху на поздравление с Днём матери

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова забавно отреагировала на пост своего жениха, миллионера Алекса Гилкса.

Гилкс опубликовал милое поздравление с Днём матери. «Я не могу дождаться встречи с нашим ребёнком, увидеть, какая великолепная мама из тебя получится», — написал Алекс, опубликовав новые снимки беременной теннисистки.

«Поспи немного», — отреагировала на пост Мария.

Шарапова объявила о том, что ждёт ребёнка, в конце апреля. Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также Мария — обладательница Кубка Федерации (2008) и финалистка турнира (2015), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалистка двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.