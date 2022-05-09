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Международная федерация тенниса ратифицировала отстранение россиян от командных турниров

Международная федерация тенниса ратифицировала отстранение россиян от командных турниров
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Международная федерация тенниса (ITF) на внеочередном общем собрании ратифицировала решение исполкома организации об отстранении российских и белорусских спортсменов от участия в командных турнирах от 1 марта 2022 года, сообщает пресс-служба ITF. Мероприятие прошло в виртуальном режиме 6 мая.

Национальные ассоциации проголосовали за временное приостановление членства Федерации тенниса России (ФТР) и Белорусской теннисной федерации (БТФ). Таким образом, российские и белорусские игроки по-прежнему не смогут принимать участие в командных соревнованиях под эгидой ITF.

При этом отмечается, что политика ITF в отношении отдельных игроков остаётся неизменной. Они могут участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

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