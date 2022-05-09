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Новак Джокович назвал Карлоса Алькараса лучшим игроком в мире

Новак Джокович назвал Карлоса Алькараса лучшим игроком в мире
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Первая ракетка мира серб Новак Джокович заявил, что считает 19-летнего испанца Карлоса Алькараса (6) лучшим игроком этого сезона.

Напомним, теннисисты встретились в полуфинале грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) и Алькарас победил по итогам трёх затяжных сетов.

«Пока что он лучший игрок в мире, без сомнений, учитывая, какие результаты он показывает. То, как он справлялся с давлением в нашем матче, и то, как сохранял спокойствие до самого конца, действительно впечатляет. Он заслужил титул.

В его игре впечатляет всё. Он по-настоящему универсальный игрок, который может одинаково хорошо играть и в атаке, и в обороне. И сейчас о нём говорит весь спорт», – сказал Джокович на пресс-конференции, посвящённой «Мастерсу» в Риме.

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