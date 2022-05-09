Александр Зверев: я недоволен тем, какой у меня сейчас статус в теннисе

Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немец Александр Зверев высказался о спаде в результатах.

«Я недоволен тем, какой у меня сейчас статус в теннисе. Но что есть, то есть.

Карьера теннисиста не бесконечна. В молодости ты думаешь: «О, времени ещё полно, я охотник, а не добыча». Для меня это изменилось, хотя я полностью концентрируюсь на теннисе.

Я допустил много ошибок в жизни – и на корте, и за его пределами. Но ошибки случаются не просто так. В жизни на всё есть причины. Важнее всего делать выводы», — приводит слова Зверева Eurosport.de.

Александр тяжело начал сезон-2022. Он неожиданно проиграл в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии — 2022, хотя входил в число фаворитов. Позднее Зверев был дисквалифицирован за вспышку агрессии в Акапулько.