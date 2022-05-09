«Люблю тебя, твой Стёпкин». Циципас и другие игроки трогательно поздравили матерей

ATP опубликовала милое видео, в котором теннисисты подписывают «открытки» для своих матерей в честь их праздника (8 мая).

В ролике приняли участие грек Стефанос Циципас, болгарин Григор Димитров, канадец Денис Шаповалов, норвежец Каспер Рууд и американец Джон Иснер.

«Дорогая мама, я люблю тебя. И этого достаточно. Ты – самое дорогое, что есть в моей жизни, после французских тостов. Шучу, конечно. С днём матери! Твой любимый сын Стефанос a.k.a. «Стёпкин» (мамой Циципаса является бывшая советская теннисистка Юлия Сальникова. – Прим. «Чемпионата»)», — придумал Циципас.

Видео доступно на YouTube-канале ATP Tour

«Дорогая мама, спасибо тебе за всё, что ты делаешь для меня и моего брата. Я тебя так люблю. Если бы не ты, я бы никогда не достиг того, что имею сейчас, и не жил бы той жизнью, которой живу», — написал Шаповалов.

«Дорогая мама, я люблю тебя! Каждый день ты показываешь мне, кто есть самый настоящий герой. Спасибо тебе за то, что ты такая удивительная и заботливая. Жаль, что мы не можем проводить больше времени вместе, но я знаю, что лучшее ещё впереди», — сказал Димитров.