Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стэн Вавринка прокомментировал свою первую победу за полтора года

Стэн Вавринка прокомментировал свою первую победу за полтора года
Комментарии

Бывшая третья ракетка мира швейцарец Стэн Вавринка прокомментировал свою первую победу на корте за последние полтора года.

Напомним, Вавринка обыграл в первом круге «Мастерса» в Риме (Италия) со счётом 3:6, 7:5, 6:2 прошлогоднего полуфиналиста турнира американца Райлли Опелку.

«В целом я неплохо себя чувствовал на корте. Физически я ощущал себя отлично. Хотя, конечно же, когда ты не побеждаешь больше года, то начинаешь думать об этом больше, чем следовало бы, и не концентрируешься на том, что нужно.

У меня получился отличный матч. Я старался не терять позитивного настроя и почувствовал себя намного лучше во втором и третьем сетах. Очень рад, что победил», – приводит слова спортсменка издание ATP Tour.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022