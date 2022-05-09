Стэн Вавринка прокомментировал свою первую победу за полтора года

Бывшая третья ракетка мира швейцарец Стэн Вавринка прокомментировал свою первую победу на корте за последние полтора года.

Напомним, Вавринка обыграл в первом круге «Мастерса» в Риме (Италия) со счётом 3:6, 7:5, 6:2 прошлогоднего полуфиналиста турнира американца Райлли Опелку.

«В целом я неплохо себя чувствовал на корте. Физически я ощущал себя отлично. Хотя, конечно же, когда ты не побеждаешь больше года, то начинаешь думать об этом больше, чем следовало бы, и не концентрируешься на том, что нужно.

У меня получился отличный матч. Я старался не терять позитивного настроя и почувствовал себя намного лучше во втором и третьем сетах. Очень рад, что победил», – приводит слова спортсменка издание ATP Tour.