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Циципас вслед за Зверевым раскритиковал расписание Мадрида, намекнув на вину IMG

Циципас вслед за Зверевым раскритиковал расписание Мадрида, намекнув на вину IMG
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Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вслед за немцем Александром Зверевым раскритиковал расписание прошедшего «Мастерса» в Мадриде (Испания).

Полуфинальный матч Зверев – Циципас начался гораздо позже первого полуфинала, так как их разделил решающий матч у женщин.

«Абсолютно очевидно, что женщины должны были играть первыми. Публика тоже была бы рада начать день с такого матча – это же финал.

Честно говоря, я тоже был недоволен. Я уснул почти в три часа ночи, такие моменты разрушают ваш распорядок дня, особенно перед турниром в Риме.

Есть много догадок, почему так произошло, но сейчас не время для спорных заявлений. Турнирами управляют определённые агентства. Больше ничего говорить не хочу. Будем надеяться, что они не пытались так добиться какой-то выгоды. Но я не уверен», — приводит слова Циципаса Ubi Tennis.

Примечательно, что права на турнир в Мадриде в этом году приобрело агентство IMG, представляющее интересы Карлоса Алькараса, который в итоге и завоевал титул, обыграв Зверева.

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