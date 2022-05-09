Жабер — о турнире в Риме: я должна пройти как можно дальше

Седьмая ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер не скрывает своих ожиданий от грунтового турнира серии WTA-1000 в Риме (Италия). Несмотря на возможные проблемы с подготовкой, спортсменка не намерена сдавать позиции.

«Мои кондиции в Риме, по всей видимости, будут несколько отличаться, поэтому я должна играть умно. И я должна воспользоваться своей возможностью, потому что у меня нет запаса в очках. Так что я сделаю всё возможное, чтобы пройти как можно дальше на этом турнире, после чего подготовлюсь к крупнейшему вызову – Открытому чемпионату Франции», – приводит слова спортсменки издание Tennis.com.

Первый матч на турнире Жабер проведёт с 26-м номером мирового рейтинга румынкой Сораной Кырстей.