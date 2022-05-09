Арина Соболенко опубликовала романтические снимки из Рима с экс-хоккеистом Кольцовым

Восьмая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала совместные снимки с возлюбленным, экс-хоккеистом сборной Беларуси Константином Кольцовым, из Рима (Италия).

Соболенко готовится к выступлению на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме. Арина получила третий номер посева и во втором круге соревнований сразится с представительницей Китая Чжан Шуай.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Напомним, в апреле 2020 года жена Кольцова Юлия объявила о расставании с мужем. Женщина намекнула на причину развода: «Обращение ко всем девушкам, виснущим на чужих мужьях с малышами в семье! Это подло! Может так случиться, что и вы когда-нибудь там будете», — написала Юлия, при этом отметив на совместном снимке с Кольцовым аккаунт Соболенко.