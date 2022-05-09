Давид Налбандян признался, что с нетерпением ждёт возвращения Роджера Федерера в тур

Бывшая третья ракетка мира, финалист Уимблдона 2002 года аргентинский теннисист Давид Налбандян высказался об отсутствии в туре 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера.

Отметим, что сам Налбандян в данный момент является тренером 31-й ракетки мира серба Миомира Кецмановича.

«Роджер сейчас немного далёк от тура, я уверен, что все с нетерпением ждут встречи с ним. Всегда приятно видеть, как он играет. Я очень надеюсь, что он скоро вернётся в наш спорт. В конце концов, не имеет значения, выиграет он или проиграет, потому что, когда он участвует в турнире, всё становится особенным», — приводит слова Налбандяна We Love Tennis.

Федерер не играл с Уимблдона-2021 из-за очередной операции на колене. Ранее швейцарец подтвердил, что сыграет на турнире в Базеле в октябре.