21-кратный победитель ТБШ Вудбридж — о Радукану: тяжело расти перед камерами

21-кратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде австралиец Тодд Вудбридж высказался о британской теннисистке Эмме Радукану.
Есть определённые положительные моменты в том, как она справляется с собой после того, как оказалась в центре внимания. Выстрелить, но затем не смочь показать тот же уровень, что на US Open, а после справиться с разочарованием и окружающим негативом… это действительно впечатляет.
Это непросто – расти перед камерами, когда все вокруг обсуждают её. Думаю, она справилась с этим, как и многие другие до неё. Она кажется умной и стойкой. И она понимает, что ей не стоит паниковать из-за своих результатов. Она хорошо выступила в Мадриде, но на высоте всё быстрее», – приводит слова Вудбриджа официальный сайт Открытого чемпионата Австралии.
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