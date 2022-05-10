«Я знал, что будет нелегко». Доминик Тим прокомментировал пятое поражение подряд

Победитель Открытого чемпионата США 2020 года и бывшая третья ракетка мира австриец Доминик Тим прокомментировал поражение в первом круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

Напомним, в стартовом раунде соревнований Тим уступил со счётом 4:6, 6:7 (5:7) представителю Италии Фабио Фоньини.

«Нужно продолжать делать всё возможное каждый день и развиваться. Шаг за шагом. Я знал, что будет нелегко. Спасибо всем за поддержку и доверие!» – написал спортсмен в социальных сетях.

Призовой фонд грунтовых соревнований в Риме в этом году составил € 5 415 410. Их действующим чемпионом является 21-кратный победитель турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль.