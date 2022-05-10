Стало известно, с кем Карен Хачанов сразится за выход в третий круг «Мастерса» в Риме

Определился соперник российского теннисиста Карена Хачанова во втором круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Им стал 15-й сеяный, испанец Пабло Карреньо-Буста.
В стартовом для себя матче Карреньо-Буста обыграл представителя Аргентины Федерико Дельбониса со счётом 6:3, 6:2. Встреча продлилась 1 час 21 минуту. Карреньо-Буста один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Дельбониса – один эйс, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
История личных встреч Хачанова с испанцем насчитывает семь встреч. Счёт – 4:3 в пользу Карена.
Призовой фонд грунтовых соревнований в Риме составил € 5 415 410. Их действующим чемпионом является испанец Рафаэль Надаль.
- 10 мая 2022
-
00:58
-
00:54
-
00:39
-
00:36
-
00:22
-
00:12
- 9 мая 2022
-
23:54
-
23:33
-
23:22
-
23:00
-
22:58
-
22:41
-
22:28
-
22:08
-
21:30
-
21:30
-
20:56
-
20:39
-
20:09
-
20:08
-
19:47
-
19:26
-
19:19
-
19:14
-
19:12
-
19:05
-
18:52
-
18:38
-
18:24
-
18:09
-
18:08
-
17:50
-
17:18
-
17:14
-
16:45