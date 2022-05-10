Стало известно, с кем Карен Хачанов сразится за выход в третий круг «Мастерса» в Риме

Определился соперник российского теннисиста Карена Хачанова во втором круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Им стал 15-й сеяный, испанец Пабло Карреньо-Буста.

В стартовом для себя матче Карреньо-Буста обыграл представителя Аргентины Федерико Дельбониса со счётом 6:3, 6:2. Встреча продлилась 1 час 21 минуту. Карреньо-Буста один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Дельбониса – один эйс, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

История личных встреч Хачанова с испанцем насчитывает семь встреч. Счёт – 4:3 в пользу Карена.

Призовой фонд грунтовых соревнований в Риме составил € 5 415 410. Их действующим чемпионом является испанец Рафаэль Надаль.