Рафаэль Надаль: думаю, теннис намного важнее, чем я с Джоковичем

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль прокомментировал то, что впервые за год он и серб Новак Джокович сыграют на одном турнире «Большого шлема» — «Ролан Гаррос».

Ранее такое случалось на прошлогоднем «Ролан Гаррос». После него Надаль пропускал Уимблдон и US Open. А Джокович из-за проблем с визой не выступил на Открытом чемпионате Австралии.

«Я не думаю, что это имеет большое значение. Думаю, теннис намного важнее, чем я с Новаком. Многие игроки способны бороться за высокие титулы. Очевидно, что мы уже не в той ситуации, в которой были пять или десять лет назад, когда, хоть и были варианты, казалось, что титулы на ТБШ обещаны трём или четырём игрокам. Думаю, сейчас иная ситуация. Конечно, фанатам приятно, когда играю я, Роджер или Новак. Всегда радует, когда лучшие выходят на корт. Но ситуация меняется, мы стареем. Новое поколение набирает обороты. «Ролан Гаррос» – очень важный турнир, но я думаю, что претендентов на титул будет больше», — приводит слова Надаля We Love Tennis.