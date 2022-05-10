Первый тренер Алькараса оценил его шансы на победу в «Ролан Гаррос»

Кико Наварро, первый тренер седьмой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса, оценил его шансы на победу в Открытом чемпионате Франции, который пройдёт с 22 мая по 5 июня.

«Для него нет предела. У меня нет никаких сомнений в том, что он станет номером один и, более того, это не займёт много времени.

Он всегда очень быстро перекрывал корт и находился на два шага впереди остальных. В конце концов он дойдёт до того времени, когда уже не будет ни Федерера, ни Надаля, ни Джоковича. Ему открываются даже более крупные перспективы, чем Надалю. Думаю, что в этом году ему может покориться даже «Ролан Гаррос», – приводит слова специалиста издание Сadenaser.

Ранее в интервью Новак Джокович назвал Алькараса лучшим теннисистом в мире на данный момент.