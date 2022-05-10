Карлос Алькарас опубликовал пост после завоевания титула на «Мастерсе» в Мадриде

Шестая ракетка мира, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас опубликовал пост в своих соцсетях, после того как одержал победу на грунтовом турнире ATP серии «Мастерс» в Мадриде. В финальном матче Алькарас победил представителя Германии Александра Зверева со счётом 6:3, 6:1.

«Мастерс» в Мадриде. Очень рад выиграть свой второй «Мастерс» здесь, в Мадриде. Это совершенно особый турнир для меня — один из первых турниров, на который я пришёл посмотреть, когда был маленький.

Большое спасибо моей команде, семье, друзьям и всем, кто поддерживал меня всю эту неделю. Люблю тебя, Мадрид», — написал Алькарас.

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