Александр Зверев обратился к Карлосу Алькарасу после поражения в финале. Тот отреагировал

Третья ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев обратился к 19-летнему испанцу Карлосу Алькарасу, занимающему шестое место в рейтинге ATP. В воскресенье, 8 мая, Алькарас обыграл Зверева в финале грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания) со счётом 6:3, 6:1.

Александр поздравил Карлоса, который, по его мнению, впечатляюще выступил на турнире.

«Всегда нравилось играть в Мадриде! Не такого результата в финале я хотел, но всё же это была отличная неделя для меня на турнире в Мадриде. Поздравляю Карлоса с впечатляющим турниром!» — написал Зверев в своих социальных сетях. Алькарас оставил в комментариях два эмодзи: значок топ и изображение рук, поднятых в знак торжества.

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