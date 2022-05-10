Лейла Фернандес объяснила, как ей удалось победить Анастасию Павлюченкову в 1-м круге Рима

Канадская теннисистка Лейла Фернандес рассказала, за счёт чего смогла обыграть россиянку Анастасию Павлюченкову в первом круге турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Фернандес победила Павлюченкову со счётом 1:6, 6:2, 6:2.

«Она невероятный игрок и хорошо чувствует себя на грунте. Я понимала, что меня ожидает непростой матч. В первом сете я сделала несколько ошибок, а она этим воспользовалась. Во втором сете я стала играть свободнее, просто отпустив руки.

Я проиграла первый гейм, но, думаю, это помогло мне вернуться в матч. После этого мои удары стали лететь куда надо. Рада, что смогла продолжать атаковать, хотя и не без ошибок. Я продолжала верить в себя», — приводит слова канадки пресс-служба WTA.

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