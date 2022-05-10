Рафаэль Надаль высказался о титулах 19-летнего Карлоса Алькараса в сезоне-2022

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль прокомментировал выступления своего соотечественника Карлоса Алькараса. В 2022 году 19-летний Алькарас выиграл уже четыре турнира: «Мастерсы» в Майами и в Мадриде, а также турниры категории ATP-500 в Рио-де-Жанейро и в Барселоне.
«Карлос победил в Майами, победил в Барселоне. Откровенно говоря, это не стало большим сюрпризом. Я рад за него. Все знают, насколько он сейчас уверен в своих силах, в том, какого уровня способен достичь. Счастлив за него. В нашей стране появился потрясающий игрок на многие годы вперёд.
Выигрывать дома — это всегда что-то особенное. Эта неделя стала для него особенной… Хорошо, что в нашей стране есть кто-то, кто в состоянии добиваться всего того, чего добивается он», — приводит слова Надаля пресс-служба ATP.
Невероятные версии попадания допинга в организм теннисистов:
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