Рафаэль Надаль назвал свою ближайшую цель

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что подготовка к «Ролан Гаррос» и успешное выступление на турнире является его ближайшей целью. Открытый чемпионат Франции пройдёт с 22 мая по 5 июня.

В настоящее время Надаль готовится к выступлению на грунтовом «Мастерсе» в Риме. Испанец пропустил несколько недель из-за стрессового перелома ребра.

«Да, это моя цель… У меня не было другого шанса подготовиться к грунтовому сезону, учитывая всё то, через что я прошёл. Но я не стану отказываться от шанса. Посмотрим, что будет», — приводит слова Рафаэля Надаля агентство Reuters.

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