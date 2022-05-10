Рафаэль Надаль назвал свою ближайшую цель
Поделиться
21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что подготовка к «Ролан Гаррос» и успешное выступление на турнире является его ближайшей целью. Открытый чемпионат Франции пройдёт с 22 мая по 5 июня.
В настоящее время Надаль готовится к выступлению на грунтовом «Мастерсе» в Риме. Испанец пропустил несколько недель из-за стрессового перелома ребра.
«Да, это моя цель… У меня не было другого шанса подготовиться к грунтовому сезону, учитывая всё то, через что я прошёл. Но я не стану отказываться от шанса. Посмотрим, что будет», — приводит слова Рафаэля Надаля агентство Reuters.
Невероятные версии попадания допинга в организм теннисистов:
Комментарии
- 10 мая 2022
-
10:25
-
10:14
-
09:54
-
09:36
-
09:24
-
09:14
-
09:01
-
08:46
-
08:18
-
08:03
-
07:49
-
02:37
-
00:58
-
00:54
-
00:39
-
00:36
-
00:22
-
00:12
- 9 мая 2022
-
23:54
-
23:33
-
23:22
-
23:00
-
22:58
-
22:41
-
22:28
-
22:08
-
21:30
-
21:30
-
20:56
-
20:39
-
20:09
-
20:08
-
19:47
-
19:26
-
19:19
Партнерский контент