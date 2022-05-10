Мартина Навратилова оценила шансы Рафаэля Надаля побить женский рекорд по титулам ТБШ

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова ответила на вопрос, сможет ли испанец Рафаэль Надаль побить рекорд австралийки Маргарет Корт по количеству титулов на ТБШ в одиночном разряде. Надаль 21 раз становился чемпионом мэйджоров, Корт — 24.

«Сможет ли Надаль побить рекорд Маргарет Корт? Может быть. Он по-прежнему выступает. Мы не знаем, как долго это продлится. Теннис — очень требовательный вид спорта.

У Рафаэля бывают травмы, но он всегда возвращается. Он вернулся после перелома ребра. Он настоящий Супермен, должен носить его плащ. Он кажется несокрушимым», — приводит слова Навратиловой Heraldo.

Невероятные версии попадания допинга в организм теннисистов: