Алекс Корретха назвал лучшего теннисиста в мире на данный момент

Двукратный финалист «Ролан Гаррос», бывшая вторая ракетка мира, испанец Алекс Корретха высказал мнение, что в настоящий момент в мужском теннисе нет никого сильнее шестой ракетки мира Карлоса Алькараса. В 2022 году 19-летний Алькарас выиграл уже четыре турнира: «Мастерсы» в Майами и в Мадриде, а также турниры категории ATP-500 в Рио-де-Жанейро и в Барселоне.
«Алькарас превосходит всех остальных в настоящий момент. Он двигается гораздо быстрее. Он агрессивно играет. Он всегда проводит хорошие удары в нужный момент. Он очень хорошо сумел всё это собрать воедино. Он и защищается хорошо. Так что победить его очень трудно.
Конечно, он ещё будет прибавлять. Он может проявлять больше терпения. Он станет лучше подавать. Он станет ещё лучше понимать игру, хотя и так уже очень хорош в этом», — приводит слова Корретхи Eurosport.
Невероятные версии попадания допинга в организм теннисистов:
- 10 мая 2022
-
10:25
-
10:14
-
09:54
-
09:36
-
09:24
-
09:14
-
09:01
-
08:46
-
08:18
-
08:03
-
07:49
-
02:37
-
00:58
-
00:54
-
00:39
-
00:36
-
00:22
-
00:12
- 9 мая 2022
-
23:54
-
23:33
-
23:22
-
23:00
-
22:58
-
22:41
-
22:28
-
22:08
-
21:30
-
21:30
-
20:56
-
20:39
-
20:09
-
20:08
-
19:47
-
19:26
-
19:19