Алекс Корретха назвал лучшего теннисиста в мире на данный момент

Двукратный финалист «Ролан Гаррос», бывшая вторая ракетка мира, испанец Алекс Корретха высказал мнение, что в настоящий момент в мужском теннисе нет никого сильнее шестой ракетки мира Карлоса Алькараса. В 2022 году 19-летний Алькарас выиграл уже четыре турнира: «Мастерсы» в Майами и в Мадриде, а также турниры категории ATP-500 в Рио-де-Жанейро и в Барселоне.

«Алькарас превосходит всех остальных в настоящий момент. Он двигается гораздо быстрее. Он агрессивно играет. Он всегда проводит хорошие удары в нужный момент. Он очень хорошо сумел всё это собрать воедино. Он и защищается хорошо. Так что победить его очень трудно.

Конечно, он ещё будет прибавлять. Он может проявлять больше терпения. Он станет лучше подавать. Он станет ещё лучше понимать игру, хотя и так уже очень хорош в этом», — приводит слова Корретхи Eurosport.

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