Радукану — об Алькарасе: удивительно наблюдать за тем, что он делает
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12-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану высказалась о последних победах 19-летнего испанца Карлоса Алькараса.
«Удивительно наблюдать за тем, что он делает прямо сейчас. Быть настолько последовательным в таком возрасте… это действительно впечатляет. Он очень элегантно двигается по корту. Когда вы смотрите на него, кажется, будто он летит по воздуху. Он более чем агрессивен и может выбить ракетку из ваших рук», – приводит слова Радукану издание The Guardian.
Напомним, на прошедшем «Мастерсе» в Мадриде (Испания) Алькарас стал победителем, по ходу соревнований обыграв Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Александра Зверева.
Ранее в интервью первый тренер Алькараса, Кико Наварро, оценил его шансы на победу в «Ролан Гаррос».
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