Энди Роддик: Свёнтек идёт на пользу тот факт, что она восхищается Надалем

Бывшая первая ракетка мира и победитель турнира «Большого шлема», американский теннисист Энди Роддик прокомментировал отношение лидера рейтинга WTA, польки Иги Свёнтек к звёздному испанцу Рафаэлю Надалю.
«Ига Свёнтек неоднократно восхищалась Рафаэлем Надалем. И я считаю, что полька просто не могла найти лучшего кумира. Тот факт, что Рафа является для неё образцом, идёт ей только на пользу», – приводит слова Роддика издание Tennis World USA.
Свёнтек, пропустившая грунтовые соревнования в Мадриде (Испания), выступит на турнире серии WTA-1000 в Риме (Италия). Во втором круге она встретится с победительницей матча американок Шелби Роджерс (48) и Элисон Риске (43).
Ранее в интервью Роддик оценил шансы испанца Карлоса Алькараса на победу в «Ролан Гаррос».
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