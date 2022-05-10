Рууд — о Надале: если бы вы встретили его, то не догадались, что он выиграл 21 турнир БШ

10-я ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о бывшем лидере мирового рейтинга и 21-кратном победителе турниров «Большого шлема», звёздном испанце Рафаэле Надале.

«Если бы вы встретили его на улице, то и не догадались, что он выиграл 21 турнир «Большого шлема». Он очень скромный и никогда не выходит за рамки. Он серьёзно относится к каждому матчу и каждому игровому дню», – сказал Рууд в интервью журналистам.

На прошедшем грунтовом турнире в Мадриде (Испания) Надаль, вернувшийся на корт после стрессового перелома ребра, уступил на стадии 1/4 соотечественнику Карлосу Алькарасу.

На «Мастерсе» в Риме (Италия) испанец, посеянный под третьим номером, встретится во втором круге с победителем матча между аргентинцем Франсиско Серундоло (49) и американцем Джоном Иснером (27).