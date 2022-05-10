Шамиль Тарпищев объяснил, почему Даниил Медведев сильнее Андрея Рублёва

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, почему, по его мнению, российский теннисист Даниил Медведев сильнее своего соотечественника Андрея Рублёва. Медведев занимает второе место в рейтинге ATP, уступая лишь 20-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» Новаку Джоковичу, Рублёв — седьмое.
По словам Тарпищева, Медведев сильнее по той причине, что играет разнообразнее.
«Даниил Медведев играет разнообразнее, чем Рублёв. У Андрея игра очень агрессивная, если соперник находится не в лучшей форме, то он не успевает за Андреем.
В ходе любого турнира возникает множество факторов, которые могут повлиять на игру спортсмена. Это может быть покрытие, может форма теннисиста. Но объективно, если взять идеальную форму и Даниила, и Андрея, то Медведев сильнее», — приводит слова Тарпищева «РБК-Спорт».
Невероятные версии попадания допинга в организм теннисистов:
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