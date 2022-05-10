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Шамиль Тарпищев объяснил, почему Даниил Медведев сильнее Андрея Рублёва

Шамиль Тарпищев объяснил, почему Даниил Медведев сильнее Андрея Рублёва
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, почему, по его мнению, российский теннисист Даниил Медведев сильнее своего соотечественника Андрея Рублёва. Медведев занимает второе место в рейтинге ATP, уступая лишь 20-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» Новаку Джоковичу, Рублёв — седьмое.

По словам Тарпищева, Медведев сильнее по той причине, что играет разнообразнее.

«Даниил Медведев играет разнообразнее, чем Рублёв. У Андрея игра очень агрессивная, если соперник находится не в лучшей форме, то он не успевает за Андреем.

В ходе любого турнира возникает множество факторов, которые могут повлиять на игру спортсмена. Это может быть покрытие, может форма теннисиста. Но объективно, если взять идеальную форму и Даниила, и Андрея, то Медведев сильнее», — приводит слова Тарпищева «РБК-Спорт».

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