Рафаэль Надаль: мне уже не 19 лет, моё тело похоже на старую машину

Бывшая первая ракетка мира и 21-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанец Рафаэль Надаль признался, что ему непросто даётся восстановление после стрессового перелома ребра, полученного в марте.
«Моё тело стало похоже на старую машину, ему требуется время на то, чтобы перезапуститься. Мне уже почти 36 лет, а не 19. И на то, чтобы восстановиться, требуется время. Но я рад выступить в Риме, месте, которое люблю и с которым у меня связано так много хороших воспоминаний», – сказал спортсмен на пресс-конференции, посвящённой «Мастерсу» в Риме.
Напомним, Надаль является действующим победителем соревнований в Риме, призовой фонд которых в этом году составил € 5 415 410. В финальном матче он обыграл действующего лидера рейтинга, серба Новака Джоковича.
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