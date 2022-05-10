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Новак Джокович оценил свой уровень готовности к «Ролан Гаррос»

Новак Джокович оценил свой уровень готовности к «Ролан Гаррос»
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, серб Новак Джокович оценил свою готовность к Открытому чемпионату Франции. «Ролан Гаррос» пройдёт с 22 мая по 5 июня.

На минувшей неделе Джокович дошёл до полуфинала «Мастерса» в Мадриде, где проиграл 19-летнему испанцу Карлосу Алькарасу. Сегодня, 10 мая, Новак сыграет первый матч на «Мастерсе» в Риме, где его соперником станет россиянин Аслан Карацев.

«Считаю, что с каждой неделей я всё ближе к желаемому уровню. В Мадриде, хотя и проиграл в полуфинале, я показал действительно хороший теннис. Чувствовал себя физически на сто процентов даже после почти трёх с половиной часов битвы с Алькарасом. На следующий день я восстановился и был готов к работе.

Это положительный и обнадёживающий фактор перед Римом, а также, конечно же, перед большой целью, которой является Париж. Думаю, я на правильном пути», — приводит слова Джоковича Ubi Tennis.

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